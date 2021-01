Berlin

Verfolgungsfahrt in Neukölln endet mit Unfall

05.01.2021, 21:35 Uhr | dpa

Bei einer Verfolgungsfahrt in Berlin-Neukölln sind am Dienstagabend mehrere Polizisten verletzt worden. Die Polizei habe ein Fahrzeug verfolgt, das aufgefallen war - und dessen Fahrer trotz der Aufforderung, anzuhalten, davonraste, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Ein Polizeiauto habe dann an der Kreuzung Lichtenrader Straße/Selchower Straße quer zur Fahrbahn als Straßensperre gestanden. Das Fluchtauto sei in diesen Wagen hereingefahren. Ein Insasse sei zu Fuß geflüchtet, der andere festgenommen worden. Mehrere Polizisten seien bei dem Unfall leicht verletzt worden - wie viele, wollte der Sprecher nicht sagen.