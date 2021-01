Berlin

Prozess um Handel mit Crystal Meth gegen fünf Angeklagte

11.01.2021, 02:40 Uhr | dpa

Weil sie in einen Handel mit großen Mengen Crystal Meth verstrickt gewesen sein sollen, müssen sich fünf Angeklagte ab dem heutigen Montag vor dem Berliner Landgericht verantworten. Zwei 45- und 33-Jährige sollen die synthetischen Drogen im Mai 2020 in einem Fahrzeug an eine Autowerkstatt im Stadtteil Pankow geliefert haben, um das Rauschgift dort an die drei Mitangeklagten zu übergeben. Es sei allerdings nach dem Ausladen zu einem polizeilichen Zugriff gekommen, bei dem alle Angeklagten festgenommen worden seien. Ein erster Prozessanlauf war im Dezember 2020 gescheitert. Das Verfahren gegen einen sechsten Angeklagten wurde zur gesonderten Verhandlung abgetrennt.