Schwerin

Sellering weist Kritik an Umweltstiftung zurück

12.01.2021, 14:29 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns früherer Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) hat die vom Land geplante Umweltstiftung gegen schwere Kritik von Umweltverbänden verteidigt. Die Stiftung werde sich engagiert der Jahrhundertaufgabe Klimaschutz widmen und, wenn nötig, auch einen Beitrag zur Vollendung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 leisten. "Ich halte diese Stiftung für eine gute Sache und stehe hinter beiden Aufgaben", betonte der 71-Jährige, der den ehrenamtlichen Vorsitz der Stiftung übernehmen soll. Er appellierte am Dienstag in Schwerin an die Kritiker, die Stiftung im Kampf gegen den Klimawandel als Verbündeten anzusehen. Das russisch-westeuropäische Konsortium Nord Stream 2 hat nach Angaben der Schweriner Regierung zunächst 20 Millionen Euro für die Stiftung zugesichert.

Umweltverbände halten den Stiftungsinitiatoren vor, unter dem Deckmantel des Umweltschutzes den Klimaschutz zu untergraben. Da durch die von der Stiftung unterstützte Gasleitung zusätzlicher fossiler Brennstoff nach Deutschland gelange, werde die Klimakrise weiter angeheizt, hieß es. Befürworter der Pipeline sehen hingegen Gaskraftwerke als notwendig an, um in der Zeit des Übergangs hin zu 100 Prozent Ökostrom Versorgungssicherheit gewährleisten zu können.

Sellering bezeichnete die Nutzung von Erdgas als die "am wenigsten klimaschädliche Brückentechnologie" hin zu Wind- und Solarenergie. Die Kritiker müssten sich zudem fragen lassen, "warum von ihnen kein böses Wort gegen den Lieferkonkurrenten USA zu hören ist, zumal es sich dabei um Fracking-Gas handelt". Die von den USA gegen am Bau beteiligte Firmen angedrohten Sanktionen dienten in erster Linie der Umsetzung von Macht - und Wirtschaftsinteressen. "Ich halte solche Sanktionen für anmaßend", erklärte Sellering.

Nach Angaben des russischen Energiekonzerns Gazprom als Hauptinvestor sind 94 Prozent der Pipeline fertiggestellt. Der milliardenteure Bau der Gasleitung war Ende 2019 kurz vor der Fertigstellung unterbrochen worden, nachdem sich europäische Firmen dem Druck der USA gebeugt und Rohrverlegeschiffe aus der Ostsee abgezogen hatten. Voraussichtlich Mitte Januar sollen vor der dänischen Insel Bornholm die Arbeiten für den Lückenschluss aufgenommen werden.