Berlin

Abgeordnetenhaus debattiert über Corona-Hilfen

14.01.2021, 01:46 Uhr | dpa

Die Corona-Pandemie steht am heutigen Morgen (ab 10.00 Uhr) einmal mehr im Mittelpunkt der Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses. In einer Debatte soll es um Corona-Hilfen etwa für die Wirtschaft oder Kulturbetriebe gehen. In Zukunft will das Abgeordnetenhaus bei Entscheidungen des Senats im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stärker mitreden. Dazu beschließen die Abgeordneten ein "Covid-19-Parlamentsbeteiligungsgesetz". Es sieht unter anderem vor, dass bestimmte Maßnahmen zum Infektionsschutz künftig nur nach Zustimmung des Parlaments in Kraft treten. Alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD hatten sich auf den Gesetzentwurf verständigt.