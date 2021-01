Berlin

Umwelthilfe legt Rechtsgutachten gegen LNG-Terminal vor

14.01.2021, 03:43 Uhr | dpa

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) stellt heute ein von ihr in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten zum geplanten Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Stade vor. Nach Auffassung des Vereins ist das Projekt nicht genehmigungsfähig. Es greife in sensible Naturräume ein, habe ein erhebliches Störfallrisiko und gefährde mit dem Import von Fracking-Gas aus den USA die deutschen Klimaziele.

An dem Standort soll bis 2026 das LNG-Terminal "Hanseatic Energy Hub" entstehen mit zwei großen Lagertanks und einer Verdampfungsanlage, in der das flüssige und tiefkalte LNG wieder in Gas umgewandelt wird.