Berlin hübscht sich nahe dem Alexanderplatz auf

14.01.2021, 18:49 Uhr | dpa

Das Erscheinungsbild von Berlins Mitte steht vor der nächsten großen Veränderung. Direkt neben dem gerade erst fertiggestellten Humboldt Forum mit seinen drei rekonstruierten Fassadenseiten des barocken Stadtschlosses soll nun das Rathaus- und Marx-Engels-Forum erneuert werden, das bis zu Rotem Rathaus und Alexanderplatz reicht.

Die Stadt kündigte am Donnerstag einen europaweiten landschaftsplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb an. Das riesige Areal mit dem seit einigen Jahren zwischen Bäumen versteckten Denkmal für die kommunistischen Vordenker Karl Marx und Friedrich Engels soll Freiraum lassen für Versammlungen und politische Aktionen sowie "Lebensfreude und Erholung unter Berücksichtigung des fortschreitenden Klimawandels" verbessern. Gesucht würden Konzepte mit klarer Haltung und Flexibilität für die prozesshafte Umsetzung. Ergebnisse des Wettbewerbs sollen bis zum Herbst präsentiert und von 2024 an umgesetzt werden. Nach einem Zwischenstand 2030 ist der Abschluss der Gestaltung und Umwandlung bis 2040 vorgesehen.