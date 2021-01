Berlin

Bayer auch bei Union ohne Talent Wirtz

15.01.2021, 19:52 Uhr | dpa

Bayer Leverkusen tritt im Bundesliga-Spiel bei Union Berlin erneut ohne Jungstar Florian Wirtz an. Der 17-Jährige fiel zuletzt wegen Knieproblemen aus und schaffte es nicht in den Kader für die Partie am Freitagabend. Jonathan Tah dagegen ist trotz seiner Roten Karte im DFB-Pokal in der Bundesliga spielberechtigt.

Im Vergleich zum 4:1 unter der Woche im Pokal gegen Eintracht Frankfurt rotiert Trainer Peter Bosz dreimal. Statt Lars Bender, Wendell und Lucas Alario beginnen Aleksandar Dragovic, Daley Sinkgraven und Patrik Schick. Neuzugang Timothy Fosu-Mensah war erst am Mittwoch von Manchester United verpflichtet worden und musste zunächst fünf Tage in Quarantäne.

Union-Trainer Urs Fischer setzt auf seine Stammelf. Grischa Prömel kehrt nach seiner Gelbsperre für Sebastian Griesbeck, der ihn zuletzt beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg vertreten hatte, im zentralen Mittelfeld in die Anfangsformation zurück.