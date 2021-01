Berlin

Linke in Berlin wählt neuen Vorstand

16.01.2021, 01:48 Uhr | dpa

Die Linke in Berlin wählt auf einem Landesparteitag am Samstag (ab 9.15 Uhr) einen neuen Vorstand. Als Landesvorsitzende stellt sich Katina Schubert (59) erneut zur Wahl, die seit 2016 an der Spitze der Partei in der Hauptstadt steht. Linke-Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl 2021 ist dagegen Kultursenator und Bürgermeister Klaus Lederer, den die Partei bereits im Dezember nominiert hat. Darüber soll aber voraussichtlich erst bei einer Landesvertreterversammlung im April abgestimmt werden. Schubert und Lederer halten vor der Vorstandswahl Reden.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie findet der Parteitag weitgehend online statt. Die Stimmabgabe ist allerdings aus rechtlichen Gründen nicht online möglich. Die mehr als 170 Delegierten müssen für die Urnenwahl eines der Wahllokale ansteuern. Ein Wahlergebnis wird nach Angaben einer Sprecherin erst für den frühen Abend erwartet. Sollten weitere Wahlgänge notwendig sein, sind diese erst für Sonntag vorgesehen.

In Berlin regiert die Linke seit 2016 zusammen mit Grünen und SPD. Nach den zurückliegenden Umfragen hat das Dreierbündnis rechnerisch Chancen, auch nach der Abgeordnetenhauswahl im September weiter zu regieren.