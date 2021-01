Berlin

Bauern, Klima- und Tierschützer protestieren in Berlin

16.01.2021, 03:53 Uhr | dpa

Mit hupenden Traktoren zieht an diesem Samstag (10.00 Uhr) die jährliche "Wir haben es satt"-Demonstration durch Berlin. Landwirte, Klima- und Tierschützer verlangen eine Wende in der Agrarpolitik. Dazu wollen sie vor die CDU-Bundeszentrale und vor das Bundeskanzleramt ziehen.

Gefordert wird etwa, die Zahl der Tiere in den Ställen und den Fleischkonsum deutlich zu senken. Neben mehr Tier- und Klimaschutz in der Landwirtschaft soll die Politik eine Zukunft für die bäuerlichen Betriebe in Deutschland sichern.

Aufgerufen zu der Demonstration hat ein Bündnis aus 60 Organisationen, darunter die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, Bio-Anbauverbände, kirchliche Hilfswerke und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.

In den vergangenen Jahren kamen mehrere Zehntausend Teilnehmer zu der Demonstration. Wegen der Corona-Krise werden in diesem Jahr etwa 150 Teilnehmer sowie 15 bis 25 Traktoren erwartet.