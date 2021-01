Berlin

Berlin Volleys lassen im Derby dem VC Olympia keine Chance

16.01.2021, 17:32 Uhr | dpa

Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga erwartungsgemäß ihren siebten Sieg in Serie geholt. Beim Tabellenschlusslicht VC Olympia Berlin hatte der zehnmalige deutsche Meister am Samstag trotz vielfachem Ersatz wenig Mühe, um sich souverän mit 3:0 (25:20, 25:12, 25:16)durchzusetzen. Der Brasilianer Renan Michelucci beendete mit dem zweiten Matchball die einseitige Partie.

Bei aller Überlegenheit in den drei Sätzen leisteten sich die BR Volleys zwischenzeitlich auch eine konfuse Phase. Da ließ die Mannschaft im ersten Satz nach einer 23:13-Führung die Zügel schleifen und musste prompt eine 0:5-Punkte-Serie hinnehmen. Erst mit dem dritten Satzball beendete Denis Kaliberda diesen Durchgang.

Bei den Volleys fehlten wiederum verletzte Leistungsträger wie Benjamin Patch, Sergej Grankin und Samuel Tuia. Zudem musste Adam Kowalski als Libero Julian Zenger vertreten, der kurzfristig aus privaten Gründen in seine bayerische Heimat gereist war. Nationalspieler Anton Brehme saß lediglich auf der Bank.

Der Brehme im Mittelblock vertretende Michelucci beendete den zweiten Satz mit zwei krachenden Assen nacheinander. Auch im Schlussabschnitt hielten die Volleys den Gegner vom 18:9 an mit neun Punkten Vorsprung auf Distanz.

Bei dem in dieser Saison noch sieglosen Nachwuchsteam des VCO standen fast nur Spieler der Jahrgänge 2001 und 2002 im Aufgebot. Einsatzzeit bekam gegen die Volleys sogar der erst 16-jährige Milan Kvrzic. Die Mannschaft schlug sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten wacker, blieb aber mit drucklosen Aufschlägen und instabiler Annahme ohne Chance auf einen Satzgewinn.