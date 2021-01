Berlin

Lastwagen von Baufirma brennt in Marzahn

17.01.2021, 15:15 Uhr | dpa

Ein abgestellter Lastwagen hat in Berlin-Marzahn gebrannt. Ein Fahrdienst und seine Gäste bemerkten das Feuer in der Nacht auf Sonntag an der Märkischen Allee, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr konnte einen Übergriff der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindern. Die Straße musste an der Brandstelle mehrere Stunden gesperrt werden. Der Lastwagen gehört nach Polizeiangaben einer Firma, die Straßen und Autobahnen baut. Brandstiftung und ein politisches Motiv können den Angaben zufolge nicht ausgeschlossen werden - daher habe der Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.