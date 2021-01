Berlin

Müller dringt auf mehr Verlässlichkeit bei Impfstoffen

19.01.2021, 22:46 Uhr | dpa

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller dringt auf mehr Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit bei den Lieferungen von Corona-Impfstoffen. "Das Entscheidende gerade in den erste Wochen ist die Verlässlichkeit", sagte der SPD-Politiker am Dienstag nach Bund-Länder-Beratungen in Berlin. Auf den Lieferterminen baue das System der Einladungen in die Impfzentren auf. Nur bei pünktlicher Lieferung sei sichergestellt, dass die unterschiedlichen Altersgruppen dort geimpft werden könnten.

"Natürlich ist auch der Bundesgesundheitsminister abhängig von den Lieferungen der Unternehmen", sagte Müller, der momentan Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist. "Aber wir haben schon eindringlich darum gebeten, dass wir rechtzeitig informiert werden, wann wir mit welcher Lieferung rechnen können."

Bei der Bereitstellung von Impfstoff ruckelt es momentan noch. Zuletzt hatte der Hersteller Biontech/Pfizer vorübergehend geringere Lieferungen angekündigt und dies mit dem Umbau eines Werkes begründet.