Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter: Bielefeld ist unter 200

20.01.2021, 08:42 Uhr | dpa

In der Corona-Pandemie ist eine wichtige Kennziffer weiter leicht gesunken. In den vergangenen sieben Tagen meldeten die Gesundheitsämter 113 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner, wie aus Angaben des Robert Koch-Instituts am Mittwochmorgen hervorgeht. Vor einer Woche lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 141,8 und am Vortag bei 117,7. Die Zielmarke von unter 50 bleibt im Landesschnitt aber noch weit entfernt. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle stieg in dem Bundesland den Angaben zufolge um 167 auf 9473.

Auch andere positive Entwicklungen waren zu erkennen: Erstmals seit langer Zeit lag Bielefeld nicht mehr über der 200er-Schwelle, die Inzidenz betrug dort 190,6. Nur in Höxter war der Wert mit 196,1 höher. Am anderen - also positiven - Ende der Inzidenz-Tabelle war Münster mit einem Sieben-Tage-Wert von 45. Es gab keine andere kreisfreie Stadt beziehungsweise keinen Landkreis in NRW unter 50.