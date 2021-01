Berlin

Kellerverschläge brennen in Wohnhaus in Tempelhof

23.01.2021, 10:35 Uhr | dpa

Aus noch unbekannter Ursache haben in einem mehrgeschossigen Wohnhaus in Berlin-Tempelhof mehrere Kellerverschläge gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hat sie am Samstagmorgen mit 54 Einsatzkräften gelöscht und und dabei neun Bewohner in Sicherheit gebracht. Einer von ihnen kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.