Bingen am Rhein

Tischtennis-Damen von Eastside siegen 6:2 in Bingen

23.01.2021, 17:02 Uhr | dpa

Die Tischtennis-Damen von TTC Eastside Berlin haben in der Bundesliga ihre Aufholjagd in Richtung Tabellenspitze fortgesetzt. Am Samstag kam die Mannschaft von Trainerin Irina Palina beim 6:2-Erfolg bei der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim zum zweiten Saisonsieg und hat nach Minuspunkten nur noch einen Zähler Rückstand auf Tabellenführer SV DJK Kolbermoor. Bereits am Sonntag tritt der Champions League-Sieger erneut in Bingen an (14.00 Uhr).

Xiaona Shan, Nina Mittelham und Britt Eerland hatten mit ihren Auftakterfolgen die Basis für den Erfolg gelegt, Jessica Göbel dagegen ihre erste Partie verloren. In den zweiten Partien musste sich nur Shan gegen die Topspielerin Chantal Mantz aus Bingen mit 1:3 geschlagen geben. Dafür hielten sich die anderen drei schadlos.