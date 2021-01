Berlin

Werder Bremen gibt leichte Entwarnung bei Toprak und Selke

24.01.2021, 15:48 Uhr | dpa

Werder Bremen muss wahrscheinlich doch nicht für längere Zeit auf Ömer Toprak verzichten. Eingehende Untersuchungen am Sonntag ergaben, dass sich der zuletzt so formstarke Verteidiger beim 4:1-Sieg bei Hertha BSC am Samstag eine schwere Stauchungsverletzung im Sprunggelenk zugezogen hat. Das teilte der Fußball-Bundesligist mit. Zuvor war eine gravierendere Verletzung befürchtet worden.

Damit ist ein Einsatz von Toprak am nächsten Samstag gegen den FC Schalke 04 nicht ausgeschlossen. Auch bei Davie Selke haben die Bremer Hoffnung, dass der Stürmer gegen Schalke zur Verfügung steht. Bei Selke, der wie Toprak in Berlin ausgewechselt werden musste, wurde eine schwere Muskelprellung im Oberschenkel diagnostiziert.