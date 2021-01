Bingen am Rhein

Eastside klettert auf Platz drei: Zwei Siege gegen Bingen

24.01.2021, 16:40 Uhr | dpa

Die Tischtennis-Damen von Eastside Berlin haben den Kontakt zur Tabellenspitze der Bundesliga mit zwei Siegen hergestellt. Am Sonntag gewann das Team von Trainerin Irina Palina mit 7:1 bei der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim und liegt nach dem dritten Saisonsieg mit 8:4 Punkten auf dem dritten Tabellenrang. Bereits am Samstag hatte der aktuelle Champions League-Sieger das erste Duell am Rhein mit 6:2 gewonnen.