Berlin

Mann mit Messer in den Bauch gestochen: schwer verletzt

27.01.2021, 11:43 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb)- Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in Berlin-Kreuzberg einen Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Eine Frau bemerkte den 36-jährigen Verletzten in der Reichenberger Straße, wo er zusammenbrach, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann kam mit einer Stichverletzung im Bauchbereich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut einem Polizeisprecher nicht. "Ob dem Angriff ein Streit vorausgegangen ist, können wir derzeit nicht sagen", so der Sprecher. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauerten an.