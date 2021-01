Berlin

79-jähriger von Auto angefahren: Lebensgefährlich verletzt

28.01.2021, 12:48 Uhr | dpa

Ein 79 Jahre alter Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße in Berlin-Lichterfelde von einem Auto angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlitt der Mann bei dem Zusammenstoß am Mittwochnachmittag auf dem Hindenburgdamm Verletzungen an Kopf, Körper und Beinen und kam in ein Krankenhaus. Die 72-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.