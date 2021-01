Berlin

Bruce Willis und Ironie: Berliner Polizei wirbt um Nachwuchs

28.01.2021, 17:06 Uhr | dpa

Mit der prägnanten Synchronstimme von Bruce Willis, viel Ironie und einem persönlichen Auftritt der obersten Chefin wirbt die Berliner Polizei um qualifizierten Nachwuchs. Den Text im neuen Imagefilm der Polizei spricht Manfred Lehman, die deutsche Stimme von Hollywoodstar Willis, der durch seine Rolle eines New Yorker Polizisten berühmt wurde. Polizeipräsidentin Barbara Slowik blickt zum Stichwort "Gleichberechtigung" in die Kamera. Und das Kürzel "ACAB" (All cops are bastards) wird interpretiert als "All colours are beautiful". "Wir stehen auf Diversität. Und auf Bewerbungen von Frauen, Männern und allen anderen Geschlechtern aus Europa", schrieb die Polizei am Montag dazu. Es gehe um Haltung, Gleichberechtigung, Respekt.