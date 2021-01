Berlin

Auto landet im Gleisbett der Tram

31.01.2021, 10:59 Uhr | dpa

Eine junge Frau ist in Berlin-Rosenthal mit ihrem Auto nach einem Bremsmanöver auf glatter Straße im Gleisbett der Tram gelandet. Die 20-Jährige kam in der Nacht auf Sonntag mit dem Schrecken davon, ihre Beifahrerin wurde leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Die beiden seien in der Nacht auf der Friedrich-Engels-Straße in Richtung Kastanienallee unterwegs gewesen. Dabei musste die Fahrerin auf der glatten Straße plötzlich die Geschwindigkeit reduzieren und verlor die Kontrolle über ihren Wagen.

Das Auto sei links von der Fahrbahn abgekommen, zunächst gegen den Mast eines Verkehrszeichens geprallt und dann im Gleisbett zum Stehen gekommen. Den Angaben zufolge holte ein Bergungsfahrzeug der BVG das Auto heraus, die Friedrich-Engels-Straße war kurzzeitig gesperrt.