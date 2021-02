Berlin

Auto rammt Baum: Fahrer lebensgefährlich verletzt

02.02.2021, 05:32 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist in Berlin-Friedrichsfelde mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht und hat sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Das Auto war am Montagabend von der Straße Am Tiergarten abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Die Beifahrerin erlitt einen Schock. Details zur Unfallursache und dem Verletzten waren zunächst nicht bekannt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.