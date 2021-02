Berlin

Neue Hotline der Berufsberatung in Berlin und Brandenburg

02.02.2021, 16:35 Uhr | dpa

Für Jugendliche in Berlin und Brandenburg auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz gibt es ein neues Informationsangebot per Telefon. Über eine zentrale Hotline werden sie mit einem Berufsberater oder einer Berufsberaterin verbunden. Für Berlin ist sie ab sofort unter 030 5555 991919 und für Brandenburg unter 0331 8808800 erreichbar, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Berlin mitteilte. Die Experten der Arbeitsagentur helfen etwa bei Fragen, wie es nach der Schule weitergehen kann, welche Ausbildungsberufe es überhaupt gibt und welche für den Jugendlichen infrage kommen.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist die Ausbildungsplatzsuche schwieriger geworden. Viele Beratungsangebote fallen weg - etwa bei Messen zum Thema Ausbildung. Nach Angaben der Arbeitsagentur haben viele Betriebe zurzeit Ausbildungsplätze für unterschiedlichste Berufe im Angebot, die im August oder September zu besetzen sind.