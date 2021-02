Berlin

MV soll ersten Astrazeneca-Impfstoff erhalten: 7200 Dosen

05.02.2021, 19:03 Uhr | dpa

Am Wochenende wird auch in Mecklenburg-Vorpommern die erste Lieferung des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca erwartet. Der Nordosten soll nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums zunächst 7200 Impfdosen des britisch-schwedischen Herstellers bekommen. Am 12. Februar sollen weitere 7200 Impfdosen geliefert werden, am 19. Februar 19 200 und am 2. März dann 28 800.

Nach den Präparaten von Biontech/Pfizer und Moderna wird der Impfstoff der dritte sein, der in Deutschland verfügbar ist. Die Ständige Impfkommission hat ihn allerdings nur für unter 65-Jährige empfohlen. Daher sollen diesen Impfstoff zunächst vor allem Pflegekräfte, medizinisches Krankenhauspersonal und Mitarbeiter in Impfzentren bekommen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Länder dazu aufgerufen, die ersten Dosen ohne Rückstellungen für die Zweitdosis zu spritzen.

Von Biontech/Pfizer wird die nächste Lieferung den Angaben zufolge am Montag/Dienstag in MV erwartet. Geplant ist die Lieferung von 11 700 Impfdosen. Die nächste Moderna-Lieferung ist für Ende der Woche mit 3600 Impfdosen avisiert. Damit kommen bis Ende nächster Woche 22 500 Impfdosen ins Land.

Bislang haben im Nordosten gut 60 000 Menschen mindestens eine Covid-19-Schutzimpfung erhalten. Das sind 3,74 Prozent der Bevölkerung (Stand 4. Februar 2021).