Bayern-Gegner freut sich auf Halbfinal-Duell

07.02.2021, 11:14 Uhr | dpa

Bayern-Gegner Al Ahly SC will dem deutschen Fußball-Rekordmeister im Halbfinale der Club-WM einen großen Kampf liefern. "Es wird ein sehr schwieriges Spiel, aber wir können weiterkommen. Wir haben uns bis hierher durchgekämpft, haben die Champions League und das Viertelfinale gewonnen. Wir wollen unsere Reise fortsetzen", sagte Trainer Pitso Mosimane am Sonntag. Am Montag (19.00 Uhr) steht das Halbfinale an, das Endspiel wird am Donnerstag ausgetragen.

Al Ahly ist mit 42 Titeln Rekordmeister in Ägypten, zuletzt gelangen fünf Titel in Serie. Hinzu kommen 37 nationale Pokalsiege. Mit neun Erfolgen in der CAF Champions League ist der Verein aus Kairo zudem Rekordchampion im kontinentalen Club-Wettbewerb Afrikas. "Für uns ist es ein bedeutsames Spiel. Es geht gegen den Champions-League- Sieger aus Europa. Wir werden uns vorbereiten und hoffen, dass wir bereit sind", sagte Kapitän und Torhüter Mohamed El Shenawy.

"Der FC Bayern ist ein großartiges Team, aber auch wir haben eine super Mannschaft. Wir haben uns gut vorbereitet und gut trainiert. Das wollen wir umsetzen. Wir werden alles geben", sagte El Shenawy.