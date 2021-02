Berlin

Wintereinbruch: Einschränkungen im ganzen S-Bahn-Netz

07.02.2021, 18:41 Uhr | dpa

Wegen des extremen Wintereinbruchs kommt es im gesamten Berliner S-Bahn-Netz zu Verspätungen und Ausfällen. Grund seien witterungsbedingte Störungen an der Infrastruktur sowie an den Zügen, teilte die S-Bahn Berlin am Sonntagabend mit. Bereits tagsüber meldete die Deutsche Bahn, dass es zwischen Berlin und anderen Bundesländern auch Einschränkungen im Fernverkehr gebe.