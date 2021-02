Berlin

Wo Fußballfans die Bayern-Spiele bei der Club-WM sehen können

08.02.2021, 05:25 Uhr | dpa

Fußballfans können die Spiele des Champions-League-Gewinners FC Bayern München bei der Club-WM in Katar kostenfrei schauen. "bild.de" und "sportbild.de" werden an diesem Montag ab 19.00 Uhr das Halbfinale des deutschen Fußball-Meisters gegen den afrikanischen Champions-League-Gewinner Al Ahly aus Kairo zeigen. Bei einem Erfolg des Teams von Trainer Hansi Flick zeigen die Internetseiten auch das Finale am 11. Februar (19.00 Uhr). Bei einer Niederlage der Bayern wird das Spiel um Platz drei (11. Februar/16.00 Uhr) präsentiert.

Als Kommentator gibt Marcel Reif sein Comeback. Der ehemalige RTL- und Sky-Reporter kommentiert zusammen mit "Bild"-Sportchef Matthias Brügelmann. Der frühere Nationalspieler Mehmet Scholl analysiert die Spiele nach dem Abpfiff.

Der Streamingdienst DAZN überträgt ebenfalls für seine Kunden. Der kostenpflichtige Online-Anbieter hatte schon die vorige Club-WM 2019 mit dem FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp als Sieger übertragen.