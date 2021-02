Berlin

Helena Zengel für US-Kritikerpreis als Jungstar nominiert

08.02.2021, 19:06 Uhr | dpa

Und noch eine Hollywood-Ehre für Helena Zengel: Die 12-jährige Berlinerin ist am Montag vom Kritikerverband Critics Choice Association (CCA) für einen Preis als bester Nachwuchsstar nominiert worden. Für ihre Rolle in dem Western "Neues aus der Welt" an der Seite von Tom Hanks hatte Zengel vorige Woche als "beste Nebendarstellerin" bereits eine Golden-Globe-Nominierung und eine Trophäen-Chance bei den Preisen des US-Schauspielerverbands SAG erhalten.

Bei den Critics Choice Awards ist "Neues aus der Welt" siebenfach nominiert, darunter auch als bester Film, für Hauptdarsteller Hanks, adaptiertes Drehbuch und Kamera. Zengel tritt in der Sparte "Bester junger Darsteller" unter anderem gegen Ibrahima Gueye ("Du hast das Leben vor dir") und Caoilinn Springall ("The Midnight Sky") an.

Mit zwölf Nominierungen zählt die Filmbiografie "Mank" über den Autor Herman J. Mankiewicz, der mit Orson Welles den Klassiker "Citizen Kane" schrieb, zu den Favoriten. Das Familiendrama "Minari" folgt mit zehn Gewinnchancen. Auch Filme wie "Da 5 Bloods", "Ma Rainey’s Black Bottom", "Nomadland" und "The Trial of the Chicago 7" sind mehrfach nominiert.

Die Critics Choice Awards sollen am 7. März im kalifornischen Santa Monica vergeben werden. Zu der 26. Verleihung sollen Nominierte von verschiedenen Orten virtuell dazugeschaltet werden. Ausgewählt werden die Trophäen von über 400 Mitgliedern des renommierten Kritikerverbandes aus den USA und Kanada.