Schulen und Kitas öffnen ab 22. Februar schrittweise

11.02.2021, 22:58 Uhr | dpa

Schlitten anstatt Räder sind in einer Grundschule in Friedrichshain angekettet. Foto: Annette Riedl/dpa (Quelle: dpa)

Die seit 16. Dezember wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Schulen in Berlin öffnen ab dem 22. Februar schrittweise. Den Anfang machen Schüler der Klassenstufen 1 bis 3. Darauf verständigte sich der Senat am Donnerstagabend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Für die Schüler soll es dann Wechselunterricht geben. Sie werden also in geteilten Lerngruppen abwechselnd in der Schule und mit Hilfe digitaler Lösungen zu Hause unterrichtet. Auch der Kita-Betrieb soll ab 22. Februar wieder schrittweise hochgefahren werden, wie es hieß.