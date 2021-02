Berlin

Union empfängt Schalke, Hertha bei Aufsteiger Stuttgart

13.02.2021, 01:30 Uhr | dpa

Der 1. FC Union Berlin will nach vier Spielen mit nur einem Punkt gegen den FC Schalke 04 wieder einen Sieg holen. Trainer Urs Fischer warnte allerdings vor einem schweren Spiel gegen den bereits abgeschlagenen Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga heute (18.30 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei. Weil Stammkeeper Andreas Luthe aus familiären Gründen fehlt, dürfte der vom FC Liverpool ausgeliehen Loris Karius im Tor der Eisernen sein Startelf-Debüt für Union in der Meisterschaft geben.

Stadtrivale Hertha BSC muss drei Stunden vorher (15.30 Uhr/Sky) beim Aufsteiger VfB Stuttgart antreten. Trainer Pal Dardai wartet noch auf seinen ersten Sieg mit der Hertha seit seiner Rückkehr. Im Kampf gegen den Abstieg steht der Club aus Charlottenburg vor dem 21. Spieltag schwer unter Druck und könnte von Platz 15 noch weiter abrutschen. In seinem möglichen 100. Bundesligaspiel dürfte der ehemalige VfB-Profi und Ex-Nationalspieler Sami Khedira wieder nicht von Beginn an spielen.