Nachfrage hoch: Niedrigzins schmälert Sparkassen-Ergebnis

16.02.2021, 13:58 Uhr | dpa

Geldautomaten sind an der Fassade einer Sparkasse beleuchtet. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Das anhaltend niedrige Zinsniveau hält die Investitionsbereitschaft von Unternehmen und Privatpersonen hoch, macht das Geldverdienen für die Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern aber zunehmend schwer. Wie der Ostdeutsche Sparkassenverband (OSV) am Dienstag in Berlin mitteilte, erreichten die Institute im Nordosten im Jahr 2020 bei einer Bilanzsumme von fast 19,4 Milliarden Euro ein Ergebnis von 164 Millionen Euro. Die Summe der ausgereichten Kredite wuchs innerhalb eines Jahres um sieben Prozent auf knapp 10,1 Milliarden Euro. Besonders kräftig legten demnach Darlehen für den Wohnungsbau zu.

Allerdings stiegen auch die Einlagen stark an - um 12,4 Prozent auf 16,5 Milliarden Euro. Statt langfristiger Anlagen dominierten Sichteinlagen mit kurzfristigem Zugriff. "Die Kunden haben uns im Krisenjahr mehr denn je ihr Geld anvertraut, darauf können wir stolz sein. Unseren Sparkassen fehlen jedoch Möglichkeiten, diese Gelder zu investieren bzw. zinsbringend anzulegen", konstatierte OSV-Präsident Michael Ermrich in einer Mitteilung. Er forderte Änderungen in der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, um den "Ausstieg aus der ungesunden Situation" zu schaffen.