Radbolzen an Krankenwagen gelockert: Polizei ermittelt

17.02.2021, 13:40 Uhr | dpa

An einem Rettungswagen der Bundeswehr sind in Berlin-Friedrichshain zwei gelockerte Radbolzen entdeckt worden. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wie eine Sprecherin sagte. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.

Nach Angaben der Polizei bemerkte die Besatzung, eine 29-Jährige und eine 23-Jährige, in der Nacht zum Mittwoch in der Friedenstraße ein "unrundes Fahrverhalten" und ein "merkwürdiges Abrollgeräusch". Beim Nachsehen wurden die gelockerten Radbolzen entdeckt, an denen die Abdeckungen fehlten. Verletzt wurde niemand. Der Krankenwagen kam gerade aus dem Vivantes-Klinikum.

Nach Angaben der Polizei hatte die Besatzung zuvor in der Sredzkistraße im Ortsteil Prenzlauer Berg mehrere Männer in unmittelbarer Nähe des Rettungswagens gesehen. Sie hätten dort gekauert und seien dann weggelaufen. Laut Polizei war der Krankenwagen zu einem Einsatz in die Straße gerufen worden.