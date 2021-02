Berlin

Hagedorn: Knapp 200 Mio. Euro Corona-Hilfen für Betriebe

18.02.2021, 17:17 Uhr | dpa

Betriebe und Soloselbstständige in Schleswig-Holstein haben in der Corona-Pandemie bisher fast 200 Millionen Euro November- und Dezemberhilfen erhalten. Bislang seien 8335 Betrieben Novemberhilfen in Höhe von 94,7 Millionen Euro ausgezahlt worden, wie die SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn am Donnerstag mitteilte. Sie ist Parlamentarische Staatssekretärin für Haushalt im Bundesfinanzministerium. Zudem hätten 2501 Soloselbstständige knapp 4,1 Millionen Euro bekommen.

An Dezemberhilfen sind nach Angaben von Hagedorn bislang 95,7 Millionen Euro an 7045 Betriebe geflossen. 2128 Soloselbstständige hätten mit Stand Donnerstag knapp 3,5 Millionen Euro erhalten. Dies zeige, dass der Bund "sehr wohl erfolgreich die Liquidität der hiesigen Unternehmen sichert", sagte Hagedorn. Zudem hätten bereits 276 Unternehmen aus dem Norden rund 3,4 Millionen Euro aus der sogenannten Überbrückungshilfe III erhalten.