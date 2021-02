Kiel

Landkreistag-Präsident: Chance auf Osterurlaub an der Ostsee

18.02.2021, 22:36 Uhr | dpa

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, sieht Chancen für Osterurlaub an der Ostsee. Er sei dagegen, jetzt schon davon zu sprechen, dass es keinen Osterurlaub in Deutschland geben könne, betonte Sager, der auch Landrat von Ostholstein ist, in der "Welt" am Donnerstag. Ferienwohnungen könnten zum Beispiel kontaktlos übergeben werden, die Hotels hätten alle Hygienekonzepte. "Ich kann mir gut vorstellen, dass wir Ostern an der Ostsee Öffnungen hinbekommen können", erklärte Sager.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte eine Debatte mit dem Appell ausgelöst, dass es in diesem Jahr keinen Osterurlaub in Deutschland geben sollte. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte hingegen bereits am Montag betont, er halte Osterurlaub trotz der Corona-Pandemie für realistisch. Am Donnerstag sagte der CDU-Politiker in der Sendung "RTL Aktuell Spezial" zur Chance auf Osterurlaub: "Das ist auf jeden Fall unsere Zielsetzung. Unsere Zahlen entwickeln sich im ganzen Land im Moment nach unten."