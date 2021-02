Bestensee

Volleys gegen Netzhoppers: "Vernünftig Volleyball spielen"

19.02.2021, 09:47 Uhr | dpa

Vor den letzten beiden Spielen der Berlin Volleys in der Bundesliga-Runde hat Manager Kaweh Niroomand nur noch einen Wunsch. "Der Gegner ist unwichtig. Wir müssen nur vernünftig Volleyball spielen", sagte der 68-Jährige vor dem Berlin-Brandenburg-Derby am Samstag (18.00 Uhr/Sporttotal.tv) bei den Netzhoppers KW-Bestensee. Vor den Playoffs folgt dann nur noch das Heimspiel gegen die Volleys Herrsching am 6. März.

Alles andere als vernünftig Volleyball spielte die Mannschaft am Mittwoch beim 3:2-Sieg über die SVG Lüneburg. "Da hilft kein Schönreden: Das war eine miserable Leistung von uns", monierte Niroomand. Die Konsequenzen des Punktverlustes gegen die Niedersachsen sind dem Manager klar: "Damit haben wir auch unsere kleine Chance verspielt, vielleicht doch noch als Zweiter die Normalrunde zu beenden."

Die Netzhoppers ihrerseits kämpfen hart darum, überhaupt die Playoffs zu erreichen. In dieser Situation zählt für sie jeder Punkt. Wie anfällig die BR Volleys angesichts ihrer Leistungsschwankungen sind, haben die Brandenburger Ende November selbst aufgezeigt, als sie im Pokal-Viertelfinale den Gegner nach 0:2-Satzrückstand mit 3:2 ausschalteten. Doch ohne ihren am Rücken verletzten Regisseur Byron Keturakis sind auch die Netzhoppers im Schlingerkurs durch die Rückrunde unterwegs.

Beiden Teams dient die Partie in Bestensee auch als Generalprobe für höhere Aufgaben. Am 28. Februar spielen die Netzhoppers im Pokalfinale gegen die United Volleys Frankfurt in Mannheim und wollen den amtierenden Pokalsieger BR Volleys ablösen. Die Berliner wiederum messen sich schon am Donnerstag im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League mit Itas Trentino aus Italien. Einen Schlingerkurs darf es dann nicht geben.