Kriminaltechniker ermitteln

Polizei sperrt Markt in Neukölln wegen verdächtigen Gegenstands

20.02.2021, 11:44 Uhr | dpa

Ein Polizist steht hinter einem Absperrband auf dem gesperrten Wochenmarkt am Herrfurthplatz: In Berlin-Neukölln hat die Polizei am Vormittag einen Wochenmarkt wegen eines verdächtigen Gegenstands geräumt und abgesperrt. (Quelle: Kilian/dpa)