Mehrere Verletzte bei Wohnungsbrand in Berlin-Spandau

20.02.2021, 17:46 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einer Wohnung in Berlin-Spandau sind mehrere Menschen verletzt worden, mindestens eine Person schwer. Es sei am Samstagnachmittag zu einer Verpuffung in der Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Bei Ankunft der Einsatzkräfte habe die Wohnung in voller Ausdehnung gebrannt. Zunächst sei eine Person mit schweren Brandverletzungen aufgefunden worden, zwei weitere Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen leichter verletzt. Die Flammen griffen bereits vom zweiten auf das dritte Obergeschoss über, sagte der Sprecher. Zur Ursache und dem genauen Verlauf wurde zunächst nichts bekannt.