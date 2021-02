Berlin

Leihbetrieb der Bibliotheken startet am Montag wieder

21.02.2021, 10:47 Uhr | dpa

Die öffentlichen Bibliotheken in Berlin wollen an diesem Montag (22.2.) nach der Corona-Pause den Leihbetrieb wieder aufnehmen. Dabei gibt es geänderte Öffnungszeiten. Es werden keine Computer-, Arbeits- oder Sitzplätze angeboten. Der Besuch der Bibliothek sei nur für die "zügige Medienausleihe und –rückgabe" erlaubt. Der Aufenthalt wird auf 30 Minuten begrenzt. Es greifen außerdem die üblichen Hygieneregeln. Die Bibliotheken empfehlen auf ihrer Website, Medien aus dem Magazin schon von zu Hause aus zu bestellen, um Wartezeiten zu vermeiden. Die Öffnung gilt für die großen Bibliotheken und die meisten Standorte in den Bezirken.