Berlin

Schuss in Berliner Wohnhaus: Zwei Verdächtige festgenommen

21.02.2021, 18:26 Uhr | dpa

Nach einem Schuss in einem Wohnhaus hat die Berliner Polizei zwei verdächtige Männer festgenommen. Einer der beiden 26-Jährigen habe auf der Flucht eine Schreckschusswaffe unter ein Auto geworfen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Anwohner in Schöneberg hatten die Beamten am frühen Morgen alarmiert. Die beiden Männer sollen versucht haben, in eine Wohnung einzudringen, in der Prostituierte leben. Dabei habe einer von ihnen einen Schuss abgeben, bevor beide das Haus verließen. Zu den Hintergründen wird nun ermittelt.