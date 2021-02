Berlin

Berliner FDP wählt Bundestagskandidaten

Die Berliner FDP wählt am Freitag (ab 17.00 Uhr) ihre Kandidaten für die Bundestagswahl am 26. September. Um den Listenplatz eins bewirbt sich wie schon vor vier Jahren der Landesvorsitzende Christoph Meyer (45). Der Politiker aus Charlottenburg-Wilmersdorf ist seit 2017 Abgeordneter im Bundestag. Für den ebenfalls noch aussichtsreichen zweiten Platz tritt Daniela Kluckert (40/Pankow) an, die wie Meyer vor vier Jahren erstmals in den Bundestag einzog. Beide haben keine Gegenkandidaten.

Momentan stellt die Berliner FDP drei Bundestagsabgeordnete. Hartmut Ebbing (64/Steglitz-Zehlendorf) tritt jedoch nicht noch einmal an. An seiner Stelle könnten Generalsekretär Lars Lindemann (49/Tempelhof-Schöneberg) oder der Rechtsanwalt Friedrich Ohnesorge (41/Reinickendorf) in das deutsche Parlament einziehen. Sie konkurrieren bei der Wahlversammlung um Listenplatz drei. Lindemann saß schon einmal von 2009 bis 2013 im Bundestag.