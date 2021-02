Berlin

Verletzt: Khedira, Matheus Cunha und Radonjic fehlen Hertha

28.02.2021, 16:33 Uhr | dpa

Hertha BSC muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vorerst auf Sami Khedira, Matheus Cunha und Nemanja Radonjic verzichten. Das Trio zog sich bei der 0:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg Muskelverletzungen zu und fehlt den Berlinern auf jeden Fall in der nächsten Partie am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg im Olympiastadion. Das gab Hertha BSC am Sonntag nach weiteren medizinischen Untersuchungen der drei Akteure bekannt. Khedira verletzte sich in Wolfsburg an der Wade, Matheus Cunha am Oberschenkel und Radonjic an der Leiste.