Berliner Senat verlängert Lockdown bis Ende März

04.03.2021, 17:19 Uhr | dpa

Restaurants, Kinos und viele Geschäfte bleiben in Berlin bis mindestens 28. März geschlossen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der sich auch in Berlin ausbreitenden stärker ansteckenden britischen Virusvariante beschloss der Senat am Donnerstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Verlängerung des Lockdowns um drei Wochen. Er war zunächst bis Sonntag (7.3.) befristet. Damit setzt Berlin eine entsprechende Vereinbarung zwischen Bund und Ländern vom Vortag um.

Seit Beginn des bundesweiten Lockdowns Mitte Dezember sind auch in Berlin große Teile des Einzelhandels mit Ausnahme etwa von Supermärkten, Drogerien oder Apotheken geschlossen. Restaurants, Museen, Kinos, Theater, Freizeit- und Sporteinrichtungen sind schon seit Anfang November für Publikum zu. Grundsätzlich bleibt es dabei, allerdings sollen auch eine Reihe von Lockerungen möglich sein, wenn die Pandemielage es zulässt. Details will der Senat im Anschluss an die Sitzung auf einer Pressekonferenz bekannt geben.

Hintergrund der Lockerungsüberlegungen sind die Möglichkeiten, die sich durch den geplanten Einsatz von Schnelltests in großem Umfang für das Entdecken von Infektionen bieten und die Fortschritte beim Impfen der über 80-jährigen Menschen in Berlin.

Erste Öffnungsschritte gab es bereits: Seit Montag dürfen die Berliner Friseursalons wieder öffnen. Die schrittweise Öffnung der Schulen hat schon am 22. Februar begonnen. Seitdem sind die Kinder der ersten drei Klassenstufen zumindest zum Teil zurück in der Schule - im Wechsel mit digitalem Lernen zu Hause und in verkleinerten Lerngruppen. Ab 9. März sollen auch die vierten bis sechsten Klassen wieder Wechselunterricht erhalten und die Kitas wieder für alle Kinder offen stehen.