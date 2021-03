Berlin

Gasleitung in Berlin-Hellersdorf von Bagger beschädigt

05.03.2021, 16:13 Uhr | dpa

Ein Bagger hat in Berlin-Hellersdorf eine Gasleitung beschädigt. Die Feuerwehr sei deshalb am Freitagmorgen ausgerückt und habe zahlreiche Menschen aus mehreren Hausaufgängen eines Wohnblocks an der Stendaler Straße ins Freie holen müssen, teilte ein Sprecher mit. Die beschädigte Gasleitung sei jedoch schnell von der zuständigen Netzbetreibergesellschaft Berlin-Brandenburg abgestellt worden, so dass die Bewohner zurück ins Haus konnten. Zeitweilig waren Straßen gesperrt, und der Tramverkehr war eingestellt.