Berlin

Motorradfahrer stürzt auf Avus und verletzt sich schwer

06.03.2021, 16:39 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist auf der Avus im Berliner Ortsteil Grunewald gestürzt und schwer verletzt worden. Der 47-Jährige war am frühen Samstagmorgen in Höhe der Anschlussstelle Hüttenweg von hinten von einem Transporter getroffen worden, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer sei gestürzt und habe sich an Bein und Schulter verletzt. Er sei zur Operation in eine Klinik gebracht worden. Die Autobahn war laut Polizei bis zum Nachmittag gesperrt.