Berlin

Alba Berlin feiert wichtigen Auswärtssieg in Ulm

07.03.2021, 20:07 Uhr | dpa

Ein Ball geht in den Korb. Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert und bleibt weiter erster Verfolger von Tabellenführer Ludwigsburg. Am Sonntagabend siegten die Berliner nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit bei ratiopharm Ulm mit 84:76 (38:46). Beste Berliner Werfer waren der starke Maodo Lo mit 19 und Luke Sikma mit 13 Punkten.

Neuzugang Christ Koumadje stand bei Alba noch nicht im Kader. Für die Berliner war es das fünfte Spiel in nur zehn Tagen. Nach zwei Spielen in Russland reiste das Team direkt weiter nach Ulm. So wirkte der deutsche Meister zunächst recht müde. Während die ausgeruhten Ulmer im ersten Viertel fast jeden Wurf trafen, vergaben die Berliner zu viele Würfe. Zudem waren sie oft einen Schritt zu spät dran. Nach einer 5:2-Führung liefen sie einem Rückstand hinterher.

Im zweiten Viertel ging bei den Gastgebern die Wurfquote dann aber runter und Alba kam wieder auf einen Zähler heran (34:35). Doch die Berliner taten sich weiter schwer und fanden nur selten ihren Rhythmus. Zudem gestatteten sie den Gastgebern zu viele Rebounds unter dem eigenen Korb. So bekamen die Ulmer immer wieder neue Wurfchancen und bauten die Führung bis zur Pause wieder aus.

Nach dem Seitenwechsel agierte Alba dann aber deutlich fokussierter. Vor allem in der Defensive waren sie nun da und ließen Ulm kaum noch einfache Würfe nehmen. Nach einem 14:2-Lauf Ende des dritten Viertels holten sie sich die Führung zurück. Anschließend agierten die Berliner sehr souverän und ließen nichts mehr anbrennen.