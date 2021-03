Berlin

Vattenfall installiert Solarmodule am Pumpspeicherwerk

10.03.2021, 13:05 Uhr | dpa

Das Pumpspeicherwerk an der Elbe in Geesthacht. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Energiekonzern Vattenfall hat am Pumpspeicherwerk Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg mit dem Bau einer Photovoltaik-Anlage begonnen. Dort sollten in den nächsten Wochen am Damm des Oberbeckens rund 5000 Solarmodule mit einer Leistung von 2,4 Megawatt installiert werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Photovoltaik-Anlage in Geesthacht zähle zu verschiedenen Projekten, mit denen Pumpspeicherwerke um die Erzeugung von Sonnenstrom ergänzt werden sollten, sagte ein Unternehmenssprecher. Eine Investitionssumme wurde nicht genannt.