Berlin

Grips Theater: Online-Spielplan für Kinder startet

11.03.2021, 08:26 Uhr | dpa

Kinder können mehrere Projekte des Berliner Grips Theaters in nächster Zeit im Internet gucken. Das Theater startet am Freitagnachmittag einen neuen Online-Spielplan. Gezeigt wird zunächst ein Mitschnitt von "Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück" von Zoran Drvenkar, wie das Theater ankündigte. Die Uraufführung war für November 2020 geplant, wegen der Pandemie aber ausgefallen.

Noch sind Bühnen und viele andere Einrichtungen geschlossen. Das Grips zeigt im Netz mehrere Mitschnitte für Kinder und Jugendliche. Im neuen Stück geht es um den elfjährigen Kai, der sich mit seinem Großvater und dessen Kriegserinnerungen auseinandersetzt. Der Mitschnitt wird drei Wochen lang online gezeigt. Danach folgen andere Projekte, die Videos sind kostenlos abrufbar.