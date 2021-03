Berlin

Bahn investiert 220 Millionen Euro in Schienen und Bahnhöfe

11.03.2021, 13:20 Uhr | dpa

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern rund 220 Millionen Euro in Schienennetz und Bahnhöfe investieren. 90 Kilometer Gleise, 80 Weichen und 6 Eisenbahnbrücken werde die DB mit dieser Rekordsumme angehen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mit. Gleichzeitig würden 16 Haltepunkte und Stationen modernisiert, darunter die Hauptbahnhöfe Rostock und Stralsund. Auch mittlere und kleinere Bahnhöfe wie in Bützow oder Waren (Müritz) profitierten von den Millionen-Investitionen. Deutschlandweit werden nach Angaben von DB-Infrastruktur-Chef Ronald Pofalla rund 12,7 Milliarden Euro in die Eisenbahninfrastruktur investiert.