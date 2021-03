Berlin

87-jährige Autofahrerin stirbt am Steuer

12.03.2021, 13:46 Uhr | dpa

Eine 87-jährige Frau ist in Berlin-Zehlendorf nach einem selbst verursachten Autounfall gestorben. Die Frau fuhr am Donnerstagmittag laut Polizeiangaben vom Freitag auf der Potsdamer Straße Richtung Wannsee und verlor vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über ihr Auto. Sie rammte einen neben ihr fahrenden Wagen, fuhr über den Mittelstreifen und die Gegenfahrbahn und stieß dann auf dem Gehweg gegen eine Laterne. Zeugen fanden die Frau tot am Steuer. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.