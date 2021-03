Berlin

Joggerin bei Unfall mit Auto lebensgefährlich verletzt

12.03.2021, 19:09 Uhr | dpa

Eine Joggerin ist in Berlin-Wedding von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau kam am Freitagmittag mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Abend mitteilte. Demnach ist ihre Identität ungeklärt. Die Polizei bittet Angehörige und Bekannte, sich zu melden.

Die Joggerin soll die Fennstraße überquert haben, als sie von einem Auto erfasst wurde, hieß es. Sie soll 25 bis 30 Jahre alt sein. Laut Polizei trug sie eine schwarze Sportjacke und ein helles T-Shirt sowie Turnschuhe. Sie habe schulterlange braune und gelockte Haare.